В России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Производители объясняют это подорожанием других продуктов

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Продажи лапши быстрого приготовления в России за последние 11 месяцев выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Для сравнения, за 11 месяцев 2020 года рост продаж был на уровне 7,4% в денежном выражении и 1,7% в натуральном.

Количество проданных упаковок аналитики не называют. В компании «Маревен Фуд Сентрал», которая выпускает продукцию под брендами «Роллтон» и BigBon, сообщили, что в январе-ноябре 2021 года продали более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления.

Лапша стала пользоваться большим спросом на фоне подорожания продуктов питания, считают в «Маревен Фуд Сентрал». В компании «Натурал Фудс», которой принадлежат бренды Bon Appetit и Euro Express, отмечают, что лапшу стали покупать те, кто раньше относился к ней негативно, например пенсионеры.

Дополнительными факторами повышения спроса стало возвращение россиян с удаленной работы и восстановление в России числа трудовых мигрантов, которые часто едят лапшу из-за ее дешевизны и легкости приготовления.

При этом на рост продаж лапши в денежном выражении повлияло увеличение ее себестоимости за счет подорожания муки, масла и логистических услуг. По наблюдениям собеседников «Коммерсанта», за 11 месяцев 2021 года цены на лапшу в магазинах выросли на 7-20%.

По последним данным Росстата, за год продовольственные товары в России подорожали на 10,8%. В целом годовая инфляция достигла 8,4%, что стало максимумом с января 2016 года.

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