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В Гонконге загорелся Всемирный торговый центр. В здании оказались заблокированы более 350 человек

Источник: HK1.com

В Гонконге возник пожар в здании Всемирного торгового центра, где располагаются офисные помещения, магазины, рестораны и спортивный центр.

Fire at Hong Kong shopping centre traps dozens of people at height of lunch hour
SCMP Clips

По данным местных СМИ, в многоэтажном здании заблокированы более 350 человек. Они ждут, когда их эвакуируют пожарные.

Данных о погибших нет, сообщается о 12 пострадавших, которых забрали в больницы с места происшествия. Причины пожара выясняются.