Младший брат основателя КНДР Ким Ён Чжу умер в 101 год

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В КНДР в возрасте 101 года умер Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента государства Ким Ир Сена, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Точная дата смерти не называется.

Нынешний глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил соболезнования в связи с его смертью.

«Ким Ён Чжу, многие годы занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР.

Ким Ён Чжу родился в 1920 году. Он занимал руководящие должности в правящей Трудовой партии КНДР. В 1970-е он исчез из политики, а на должностях его сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, пишет ТАСС.

В 1993 году Ким Ён Чжу вернулся в политику и стал членом Политбюро партии, а с 1998 года занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР.