Мальта первой в ЕС одобрила каннабис для личного использования

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Парламент Мальты — самого маленького государства в Евросоюзе — проголосовал за закон, разрешающий ограниченно выращивать, покупать и хранить каннабис для личного использования в рекреационных целях, сообщает Reuters.

За закон вечером 14 декабря проголосовали 36 депутатов палаты представителей Мальты, 27 выступили против. В течение нескольких дней документ должен утвердить президент Мальты Джорджа Велла. Оппозиционные политики Мальты призвали президента не подписывать закон.

Как пишет Sunday Times of Malta, закон дает возможность взрослым людям покупать каннабис и семена для выращивания. Их станут распространять через специальные ассоциации, один человек сможет быть участником только одной ассоциации.

Потребители смогут свободно владеть до семи грамм каннабиса и выращивать до четырех растений. Любой человек, которого судили за хранение каннабиса, может подать заявление, чтобы с него сняли судимость.

Если человек хранит при себе более семи грамм, но менее 28 грамм каннабиса, его могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Курение каннабиса в общественных местах останется незаконным: за это грозит штраф в размере 235 евро. За курение в присутствии людей до 18 лет — штраф от 300 до 500 евро.

Мальта стала первой европейской страной, одобрившей выращивание и хранение каннабиса для личного использования, отмечает Reuters. О планах создать регулируемый рынок марихуаны ранее объявили власти Люксембурга, Германии и Швейцарии, но никакие законы там пока не приняты. Каннабис по-прежнему остается под запретом в Нидерландах, хотя в стране разрешена продажа небольшого количества в кофешопах.

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