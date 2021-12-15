Госдума одобрила законопроект, который обяжет молодых спортсменов платить компенсацию при переходе в иностранные клубы

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому спортсмены в возрасте до 23 лет при переходе в иностранные профессиональные клубы должны компенсировать расходы, затраченные на их спортивную подготовку в России.

Компенсацию надо будет платить, если спортсмен младше 23 лет заявлен иностранным клубом для участия в профессиональных соревнованиях (за исключением лиг, объединяющих как российские, так и иностранные клубы).

На спортсменов, которым не поступают предложения о работе от российских клубов, необходимость компенсации не распространяется.

Размер компенсации и список видов спорта, в которых ее надо будет платить, определит Минспорта. В пояснительной записке к законопроекту упоминается, в частности, хоккей.

Выступая в Госдуме, депутат от «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что из России ежегодно уезжают около 400 хоккеистов от 12 лет до 21 года. «Речь идет об охотниках за начинающими звездами», —добавил он.

Хоккейный тренер Владимир Плющев назвал законопроект «крепостным правом»: «Федерация хоккея России — единственная федерация, которая не заключила договор с НХЛ по поводу отъезда молодых игроков. За всех молодых игроков, которые уезжают из Финляндии, Швеции, Чехии и других стран в Америку, НХЛ платит компенсацию. А мы не подписали этот договор и теперь пытаемся компенсировать это так, чтобы игрок платил за свой отъезд».

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