Футболист Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года из-за проблем с сердцем

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Игрок испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро объявил, что завершит спортивную карьеру из-за проблем с сердцем. Он сообщил об этом на пресс-конференции, которая прошла на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу».

33-летний Серхио Агуэро рассказал, что проблема возникла полтора месяца назад. 30 октября форвард «Барселоны» почувствовал боли в груди во время матча с «Алавесом», после чего его заменили. По словам футболиста, после этого он находился в надежных руках врачей, а 10 дней назад решил, что завершит карьеру.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Очевидно, что первые две недели были очень трудными. Когда мне сделали первый физический тест, медицинский персонал сказал мне, что есть очень большая вероятность того, что я не смогу продолжать играть. Я до сих пор это перевариваю. Потом мне позвонили и сказали, что все окончательно решено. Сейчас я в порядке, но это было трудно.

Во время выступления Агуэро поблагодарил клубы, за которые он выступал, в том числе «Атлетико Мадрид», «Манчестер Сити» и «Барселону». Когда пресс-конференция завершилась, зрители проводили футболиста аплодисментами.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. Он провел за каталонский клуб пять матчей и забил один гол.

Серхио Агуэро выступал за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону» и сборную Аргентины. Вместе с «Атлетико» он выиграл Лигу Европы. А с «Манчестер Сити» взял все трофеи в Англии: пять раз становился чемпионом страны, шесть раз — победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии.

Серхио Агуэро празднует победный гол, забитый на 94-й минуте матча между «Манчестер Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» в последнем туре Английской премьер-лиги 2011/12. Победа в матче, прошедшем 13 мая 2012 года, позволила «Сити» стать чемпионом Англии впервые за 44 года. Посмотреть гол можно здесь Darren Staples / Reuters / Scanpix / LETA

Выступая за сборную Аргентины, Агуэро забил 41 гол в 101 встрече. В 2008 году в составе сборной он стал чемпионом Олимпийских игр, а в 2021 году — обладателем Кубка Америки.