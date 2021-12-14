«Я просто охреневаю от цен». Алексей Навальный рассказал о подорожавших продуктах в колонии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российский политик Алексей Навальный рассказал, что за время его нахождения в колонии в Покрове его личная составила не менее 40%. Пост об этом появился в его соцсетях.

По словам Навального, два раза в месяц он может ходить в ларек при колонии, где продают продукты питания. В месяц, говорит оппозиционер, он может потратить на еду не больше девяти тысяч рублей, что сравнимо с тем, «сколько может на нее потратить средний пенсионер».

«Так что в экономическом смысле я тоже пенсионер. И скажу честно, как есть. Я просто ОХРЕНЕВАЮ от цен. И вдвойне — от их роста», — написал Навальный (авторское написание сохранено). Он рассказал, как за последние 10 месяцев подорожали продукты в ларьке:

тушенка — со 140 до 250 рублей (+79%);

рыбные консервы — со 110 до 170 рублей (+55%)

консервированные фасоль, зеленый горошек и кукуруза — с 56-70 до 80-85 рублей (+30%);

морская капуста — с 45 до 65 рублей (+44%);

— с 68 до 86 рублей (+27%).

Навальный также привел в пример стоимость российского сыра — 237 рублей. Политик не сказал, насколько сыр подорожал за последнее время, но отметил, что это «еда олигархов». «Подсолнечное масло подорожало до 90 рублей, и я с большим беспокойством жду нового скачка цен», — написал он.

Я знаю, что в нашем ларьке цены такие же, как на воле. Поэтому ответственно говорю: средний российский пенсионер — нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу… Очень бы хотел, чтоб в эксперименте «живу на пенсию» поучаствовала глава ЦБ [Эльвира] Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ 8%. И [Владимир] Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату 13890 рублей. На такую-то зарплату и молочный напиток — роскошь.

Читайте также

Чиновники говорят, что цены в России за год выросли всего на 6,5%. Они морковь давно покупали? Почему официальная инфляция отличается от нашей личной 9 карточек

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!