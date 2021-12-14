«Я просто охреневаю от цен». Алексей Навальный рассказал о подорожавших продуктах в колонии
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Российский политик Алексей Навальный рассказал, что за время его нахождения в колонии в Покрове его личная продовольственная инфляция составила не менее 40%. Пост об этом появился в его соцсетях.
По словам Навального, два раза в месяц он может ходить в ларек при колонии, где продают продукты питания. В месяц, говорит оппозиционер, он может потратить на еду не больше девяти тысяч рублей, что сравнимо с тем, «сколько может на нее потратить средний пенсионер».
«Так что в экономическом смысле я тоже пенсионер. И скажу честно, как есть. Я просто ОХРЕНЕВАЮ от цен. И вдвойне — от их роста», — написал Навальный (авторское написание сохранено). Он рассказал, как за последние 10 месяцев подорожали продукты в ларьке:
- тушенка — со 140 до 250 рублей (+79%);
- рыбные консервы — со 110 до 170 рублей (+55%)
- консервированные фасоль, зеленый горошек и кукуруза — с 56-70 до 80-85 рублей (+30%);
- морская капуста — с 45 до 65 рублей (+44%);
- молоко — с 68 до 86 рублей (+27%).
Навальный также привел в пример стоимость российского сыра — 237 рублей. Политик не сказал, насколько сыр подорожал за последнее время, но отметил, что это «еда олигархов». «Подсолнечное масло подорожало до 90 рублей, и я с большим беспокойством жду нового скачка цен», — написал он.
Я знаю, что в нашем ларьке цены такие же, как на воле. Поэтому ответственно говорю: средний российский пенсионер — нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу… Очень бы хотел, чтоб в эксперименте «живу на пенсию» поучаствовала глава ЦБ [Эльвира] Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ 8%. И [Владимир] Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату 13890 рублей. На такую-то зарплату и молочный напиток — роскошь.