В Южном Судане от неизвестной болезни в районе, пострадавшем от наводнения, умерли 89 человек. ВОЗ отправила группу быстрого реагирования

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В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестного заболевания. Об этом сообщает BBC News.

Погибшие были жителями штата Джонглей на востоке страны. Они проживали в областях, которые недавно подверглись наводнению — сильнейшему для региона за последние 60 лет.

Первоначально власти предполагали, что причиной смерти была холера, однако исследования показали, что это не так.

Всемирная организация здравоохранения отправила в регион группу быстрого реагирования для расследования и оценки рисков, связанных с распространением болезни.