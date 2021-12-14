В Москве подорожает проезд на общественном транспорте. Цена поездки по карте «Тройка» вырастет на 10%

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Со 2 января 2022 года проезд в городском общественном транспорте Москвы подорожает. Об этом департамент транспорта города сообщил в своем телеграм-канале.

Так, цена разовой поездки по «Единому» билету и цена билета на две поездки вырастет на один рубль — до 61 и 122 рублей соответственно. Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная» по карте «Тройка» подорожает на четыре рубля — с 42 до 46 рублей.

Билеты без лимита поездок на 30 дней подорожают с 2245 до 2360 рублей, а на 90 дней — с 5430 до 5710 рублей. Отмечается, что для постоянных пользователей стоимость билета «не меняется или меняется незначительно».

«Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов», — сообщает департамент транспорта.

В 2022 году в Москве также появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта — на 90 и 365 дней, а с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

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