SpaceX будет извлекать углекислый газ из атмосферы. Чтобы превращать его в ракетное топливо

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Основатель SpaceX Илон Маск сообщил в твиттере, что космическая компания начинает программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенной из атмосферы.

«SpaceX начинает программу по извлечению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно», — написал Маск в твиттере. Он добавил, что это также будет иметь значение для .

Ракета SpaceX Falcon 9 использует в качестве топлива керосин, который помимо других химических веществ выбрасывает в атмосферу углекислый газ.

Двуокись углерода образуется при сгорании ископаемого топлива. Является основным парниковым газом, способствующим климатическому кризису.

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