Лидеры белорусской фэнтези-фолк группы Irdorath, игравшие на акциях протеста 2020 года, получили по два года колонии

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Суд в Минске назначил по два года лишения свободы Надежде и Владимиру Калач — основателям белорусской фэнтези-фолк группы Irdorath, игравшей на акциях протеста в 2020 году. Об этом пишет белорусский правозащитный центр «Весна».

Супругов обвиняли в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, материальном обеспечении таких действий и подготовке участников для них. Поводом стало то, что они играли на «маршах протеста» в Минске 16 августа, 6 сентября и 25 октября 2020 года.

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Надежду и Владимира Калач, а вместе с ними еще 14 человек задержали в августе 2021 года на даче под Минском, где супруги и их друзья отмечали день рождения Надежды Калач. В МВД Беларуси музыкантов из Irdorath назвали «группой „волынщиков“», которая неоднократно возглавляла колонну протестующих в Минске.

Шестеро задержанных — Надежда и Владимир Калач, другие участники Irdorath Петр и Юлия Марченко и Антон Шнип, а также музыкант Дмитрий Шиманский — стали фигурантами уголовного дела. Шиманскому назначили три года ограничения свободы, после приговора он уехал в Польшу. Приговор супругам Марченко и Антону Шнипу еще не вынесли.

Надежда и Владимир Калач создали группу Irdorath в 2011 году. Коллектив выпустил три студийных альбома, в 2017 году выступал на Wacken Open Air — крупнейшем в мире фестивале хеви-метала.

В 2020 году Надежда и Владимир Калач был уволены из минского образовательного центра для детей из молодежи «Виктория» из-за их участия в акциях протестах и дворовых концертах.

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