Фонд «Ника» начал сбор корма, чтобы помочь бездомным животным Москвы и Подмосковья пережить зиму

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Фонд помощи бездомным животным «Ника» начал акцию по сбору корма «Санта для хвоста». Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в «Медузу».

Фонд хочет собрать 30 тонн корма для бездомных собак и кошек Москвы и Московской области, которые живут на улицах или в приютах.

Зимой для животных, у которых нет теплого дома, вопрос еды становится жизненно важным: риск погибнуть выше, так как источников питания меньше, а еды организму нужно больше — на холоде собаки и кошки почти не спят и много двигаются. Корм нужен для того, чтобы согреться, а не только насытиться. Необходимые 30 тонн корма — это 75 тысяч порций еды.

На сайте акции «Санта для хвоста» можно купить определенное количество корма — от трех до 100 килограммов — или оставить любую сумму пожертвования. Все собранные деньги также пойдут на питание для бездомных собак и кошек.

Закупленный корм фонд «Ника» обещает распределить между проверенными волонтерами и приютами, которые не получают помощи от государства. На сайте акции «Санта для хвоста» есть форма заявки для получения корма. Заполнить ее может любой приют или волонтер.

В прошлом году акция «Санта для хвоста» помогла собрать 60 тонн корма. Его получили 27 частных приютов и более 200 волонтеров. В этом году корма нужно в два раза меньше, так как половину предоставили компании-производители кормов, которые сотрудничают с фондом «Ника».

Москва — один из немногих российских городов, где собак и кошек забирают с улиц и помещают в приюты. В городе работают 13 муниципальных приютов. В Подмосковье применяется другая система — там бездомных животных ловят, стерилизуют, вакцинируют и снова выпускают на улицу.

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