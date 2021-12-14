Apple разрешила владельцам айфонов назначать наследников своих цифровых данных

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Компания Apple после продолжительного бета-тестирования выпустила 13 декабря обновление iOS 15.2 для iPhone, включающее множество новых функций и исправлений.

Вот что нового появилось в iOS:

программа Digital Legacy («Цифровое наследие»): она позволяет владельцам айфонов ( айпадов) назначить цифровых наследников, которые получат доступ к их учетной записи iCloud в случае их смерти;

отчет о конфиденциальности приложений в «Настройках»: показывает, как часто приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам за последние семь дней;

настройка безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей в iMessage на телефонах детей (пока доступна только в США);

функция, показывающая, заменили на айфоне и использовали ли при этом оригинальные запчасти Apple. Функция доступна в «Настройках» в разделе об устройстве; если ничего не меняли, то она недоступна.

Кроме того, Apple выпустила обновление tvOS 15.2 для Apple TV и HomePod 15.2 для умных колонок HomePod. Главным нововведением прошивок стала поддержка Siri на русском языке.

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