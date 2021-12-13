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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, как говорится в сообщении пресс-службы, привел примеры «деструктивной линии Киева», а также указал на то, что власти Украины целенаправленно обостряют обстановку на границе с ДНР и ЛНР и проводят политику дискриминации русскоязычных.

Пресс-служба Джонсона, в свою очередь, сделала акцент на том, что в разговоре британский премьер выразил обеспокоенность в связи с наращиванием российских войск на украинской границе и предупредил, что «любые дестабилизирующие действия станут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия».

О наращивании российских войск на границе с Украиной на Западе говорят в последние несколько недель. Россия настаивает, что перемещение войск по ее территории — исключительно внутреннее дело.

Ситуация вокруг Украины была основной темой переговоров Путина и президента США Джо Байдена, прошедших по видеосвязи 7 декабря.

Страны «Большой семерки» 12 декабря в совместном заявлении подчеркнули, что нападение России на Украину будет «дорого стоить» и повлечет за собой «огромные последствия».

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