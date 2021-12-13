Умер режиссер «Ассы» Сергей Соловьев

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В Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Соловьеву было 77 лет.

Валерий Левитин / Коммерсантъ

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа.

За свою карьеру снял более 20 фильмов. Наиболее известные из них — «Сто дней после детства» (1975), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Анна Каренина» (2009). «Асса» стала культовым фильмом и символом перестройки в СССР, в фильме звучит музыка «Аквариума», «Кино», «Браво»; также в нем снялся Виктор Цой.

Соловьев — лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народный артист России, сценарист и продюсер. В 1981 и 1987 годах он был членом жюри Венецианского кинофестиваля. Преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете. Был инициатором создания и президентом фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.