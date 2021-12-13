Умер режиссер «Ассы» Сергей Соловьев
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В Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Соловьеву было 77 лет.
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа.
За свою карьеру снял более 20 фильмов. Наиболее известные из них — «Сто дней после детства» (1975), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Анна Каренина» (2009). «Асса» стала культовым фильмом и символом перестройки в СССР, в фильме звучит музыка «Аквариума», «Кино», «Браво»; также в нем снялся Виктор Цой.
Соловьев — лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народный артист России, сценарист и продюсер. В 1981 и 1987 годах он был членом жюри Венецианского кинофестиваля. Преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете. Был инициатором создания и президентом фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.