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Турция и Армения восстановили чартерное авиасообщение и решили начать переговоры о нормализации отношений

Источник: Reuters

Турция и Армения договорились назначить спецпосланников для переговоров по нормализации отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Министр также сообщил, что Армения и Турция договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между Ереваном и Стамбулом.

Чавушоглу подчеркнул, что все шаги на армянском направлении Турция будет обсуждать с Азербайджаном.

Между Арменией и Турцией формально не установлены дипломатические отношения и с 1993 года закрыта сухопутная граница.

В 2009 году лидеры стран подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о развитии двусторонних контактов, однако эти документы так и не были ратифицированы.

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