Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, рассматривающую изменение климата как угрозу международной безопасности

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Россия на заседании Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции, которая рассматривает изменение климата как угрозу международной безопасности.

Документ был предложен Ирландией и Нигером, а его соавторами выступили 113 стран. В Совбезе проект поддержали 12 из 15 членов — помимо России, против выступила Индия (не обладающая правом вето), а Китай воздержался.

Проект резолюции, в частности, предлагал ООН учитывать в своей деятельности дестабилизирующее воздействие климата на ситуацию с безопасностью в том или ином регионе. Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил вето тем, что позиционирование изменения как угрозы международной безопасности «отвлекает внимание от подлинных причин конфликтов в странах, стоящих на повестке дня», и подчеркнул, что более 80 членов ООН ее не поддержали.

[Принятие резолюции] на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата.

Постпред США Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что Россия «подвела мир», наложив вето на резолюцию, поддержанную большинством членов ООН

В последний раз Россия использовала право вето в Совбезе ООН в июле 2020 года при голосовании по резолюции о трансграничной помощи Сирии.

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