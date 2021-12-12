В России впервые за два месяца выявили менее 30 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. Число заболевших ковидом в стране превысило 10 миллионов человек

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За прошедшие сутки в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, выявлено 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции.

Предыдущий раз менее 30 тысяч заболевших за сутки фиксировалось в России 13 октября.

Всего в стране с начала распространения ковида заболели, по данным федерального оперативного штаба, 10 016 896 человек.

Всего с начала пандемии умерли 289 483 человека, у которых был подтвержден COVID-19, в том числе 1 132 за прошедшие сутки.

Данные о заболевших и умерших от COVID-19, которые публикует федеральный оперативный штаб, отличаются от информации из других источников, в том числе от статистики Росстата.