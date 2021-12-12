В Беларуси арестовали мать уехавшего из страны анархиста. Опубликовано видео, где она стоит на коленях и признает свою вину

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В Беларуси арестована 56-летняя Гаянэ Ахтиян, мать анархиста Романа Халилова, сообщает .

Роман Халилов уехал из Беларуси в 2019 году, опасаясь возможного уголовного преследования. Он проходит обвиняемым по делу организации «Революционное действие», возбужденному против него и еще 14 анархистов. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям УК, в том числе в организации массовых беспорядков и создании экстремистской организации.

В конце ноября к матери Халилова, живущей в Полоцке, пришли с обыском. Гаянэ Ахтиян арестовали на 10 суток за неповиновение милиции, затем ее объявили подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка и перевели в Минск в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

3 декабря в телеграм-канале «АнархистыБеларуси+», который, как утверждает Халилов, ведут силовики, появилось видео со сценами обыска у его матери.

В первой части ролика показывают выступление Халилова на одной из акций в Варшаве в поддержку протестующих в Беларуси. Во второй части видео показан обыск у матери Халилова, запись сопровождает титр «Родители в ответе за своих детей». На видео Гаяна Ахтиян стоит на коленях в окружении сотрудников милиции, а также говорит, что признает свою вину. По словам Халилова, анализ записи показывает, что признание было смонтировано.

«Я всегда, думая на перспективу, понимал, что рано или поздно начнут третировать моих родственников, чтобы надавить на меня. Что конкретно сейчас и конкретно уголовная статья будет, я не думал», — рассказал Халилов.

По словам Халилова, мать никогда не осуждала его за участие в анархическом движении, но переживала за безопасность сына и радовалась, когда он покинул страну.

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