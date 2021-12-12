Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1». Никита Мазепин пропустил финальную гонку из-за ковида

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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Перед Гран-при Абу-Даби — финальным этапом чемпионата — у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков. Ферстаппен, обогнав Хэмилтона на последнем круге, стал победителем не только этого этапа, но и чемпионом «Формулы-1».

Российский пилот Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», Гран-при Абу-Даби пропустил. У Мазепина оказался положительный тест на коронавирус. В своем дебютном сезоне в «Формуле-1» Мазепин не набрал ни одного очка.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Макс Ферстаппен выиграл чемпионат впервые.

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