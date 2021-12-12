Губернатор Кентукки оценил число погибших в результате торнадо более чем в 100 человек

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В результате торнадо, прошедшего через Кентукки 10 декабря, могли погибнуть, по предварительным оценкам, более 100 человек. Об этом, сообщает Associated Press, заявил губернатор этого штата Энди Бешир.

«Я молюсь, чтобы мы спасли еще одну жизнь. Еще одного или двух человек», — сказал Бешир, посещая разрушенную в результате стихийного бедствия свечную фабрику, где из 110 работников удалось спасти 40.

По состоянию на вечер 11 декабря, в Кентукки была официально подтверждена гибель 22 человек. Также было известно о шести погибших в Иллинойсе и четырех в Теннесси. По два человека погибли в Арканзасе и Миссури, которые также затронул торнадо.

Президент США Джо Байден пообещал, что федеральное правительство сделает все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим от торнадо штатам, в первую очередь Кентукки, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Торнадо в Кентукки

Над штатом Кентукки прошел сильнейший в его истории торнадо. Власти опасаются, что счет погибших идет на десятки

Торнадо в Кентукки

Над штатом Кентукки прошел сильнейший в его истории торнадо. Власти опасаются, что счет погибших идет на десятки