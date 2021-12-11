В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологии. СК возбудил уголовное дело

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В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер после введения наркоза в частной стоматологической клинике. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел днем 10 декабря. Жительница Петербурга пришла с сыном на плановый визит к стоматологу. После того как мальчика осмотрел педиатр, ему на лицо наложили маску для наркоза. Через несколько вдохов у ребенка остановилось сердце. Его пытались реанимировать в течение 45 минут, но сделать этого не удалось.

По данным РЕН ТВ, мальчику планировали провести процедуру под общим наркозом с согласия родителей. Обследование, которое он прошел перед этим, не выявило противопоказаний к наркозу. Телеканал предполагает, что причиной смерти ребенка могла стать неверно рассчитанная доза препарата.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть.