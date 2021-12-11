Певица МакSим вышла на награждение «Золотым граммофоном» вместе с врачами-реаниматологами. Летом она полтора месяца провела на ИВЛ

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Певица МакSим (Марина Максимова) вышла на награждение премией «Золотой граммофон» вместе с врачами, лечившими ее летом, когда она полтора месяца провела в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», — сказала певица. После этих слов собравшиеся в зале встали и зааплодировали.

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МакSим получила «Золотой граммофон» за клип на песню «Спасибо», который был снят в марте 2021 года. На сцене певица упомянула, что режиссер клипа Вадим Шатров умер от коронавируса.

В середине июня Максимова попала в больницу с подозрением на коронавирус и сильным поражением легких; у нее диагностировали пневмонию. Через несколько дней после госпитализации певицу подключили к аппарату и ввели в искусственную кому, в которой она находилась почти полтора месяца. В середине августа Максимову выписали из больницы.

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