В Норильске из-за метели более ста человек не смогли добраться домой. Они провели ночь в городском центре культуры с чаем и кино

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В Норильске около 120 человек были вынуждены провести ночь в городском центре культуры, так как не могли добраться домой из-за сильной метели, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной администрации.

Был сильный ветер 15-20 м/с, местами до 27 м/с. Видимость была практически нулевая, была закрыта дорога Норильск — Кайеркан (часть города) — аэропорт Алыкель. И порядка 120 человек, кто не смог уехать в Кайеркан, заночевали в городском центре культуры. Там они были обеспечены водой и чаем.

Норильск, где живет около 180 тысяч человек, один из самых северных городов в мире. Сильнейшие метели, из-за которых приходится останавливать движение на дорогах, в зимний период происходят в Норильске регулярно.

Для координации действий в таких ситуациях, пишет «Таймырский телеграф», создан штаб «Шторм». На заседании штаба 10 декабря, в частности, было предложено заложить финансирование для обеспечения горячими напитками и бутербродами тех, кто вынужден пережидать метель в городском центре культуры.

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