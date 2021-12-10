Умер создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

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В Японии в возрасте 78 лет умер создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на университет, где он преподавал.

Уэмура пришел работать в Nintendo в 1971 году. Он отвечал за разработку 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) и 16-битной Super Nintendo Entertainment System (SNES), а также участвовал в создании игр к ним.

Уэмура покинул Nintendo в 2004-м. Он остался консультантом компании и начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото. Также он создал центр исследований видеоигр при университете, пишет NHK.

Nintendo Entertainment System была выпущена в 1983 году, Super Nintendo Entertaintment System — в 1990-м. Это одни из самых известных и продаваемых игровых приставок в истории. По всему миру было куплено более 100 миллионов таких консолей. На NES вышли игры Duck Hunt, Tetris и Super Mario, на SNES — игры Donkey Kong, Final Fantasy и другие, ставшие классикой игровой индустрии.