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Норвежец Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам.

В 11-й партии матча на первенство мира Карлсен выиграл у россиянина Яна Непомнящего черными фигурами. Уже на 23-м ходу Непомнящий допустил серьезную ошибку, которая дала Карлсену значительное преимущество. На 50-м ходу россиянин сдался.

После победы Карлсена счет в матче стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.

Первые пять партий матча между Карлсеном и Непомнящим завершились вничью. Из следующих шести норвежец выиграл четыре.

30-летний Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. До матча с Непомнящим он трижды защищал свой титул — в 2014, 2016 и 2018 годах в матчах против индийца Вишванатана Ананда, россиянина Сергея Карякина и американца Фабиано Каруаны соответственно.

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