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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 8 декабря, что Англия перейдет к «плану Б» по борьбе с коронавирусом из-за распространения штамма , сообщается на сайте британского правительства.

С 10 декабря использование масок станет обязательным в большинстве общественных мест, в том числе в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях. Это правило не распространяется на тех, кто посещает заведения сферы обслуживания или занимается спортом.

С 13 декабря жителям Англии рекомендовали работать из дома. С 15 декабря будет необходим для посещения ночных клубов, концертов и многих массовых мероприятий. Также власти планируют ежедневно тестировать на коронавирус тех, кто контактировал с заболевшими, вместо того, чтобы отправлять их на домашний карантин.

В правительстве рассчитывают, что эти меры позволят замедлить распространение варианта омикрон в Великобритании. Глава британского минздрава Саджид Джавид сообщил, что по состоянию на 8 декабря в Великобритании подтверждено 568 случаев заражения штаммом омикрон, а число новых случаев удваивается каждые два с половиной — три дня.

Борис Джонсон объявил об ужесточении антиковидных мер на фоне скандала, возникшего из-за видео, где сотрудники канцелярии премьер-министра Великобритании шутят о рождественской вечеринке, якобы прошедшей на Даунинг-стрит во время локдауна в декабре 2020 года. Борис Джонсон извинился за видео и распорядился провести внутреннее расследование. Сотрудница аппарата Джонсона Аллегра Стрэттон, попавшая на видео, подала в отставку.

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