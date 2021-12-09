В 2021 году в тюрьмах по всему миру оказались 293 журналиста. Еще 24 были убиты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В 2021 году число журналистов, оказавшихся в тюрьмах по всему миру, достигло максимального уровня за все время таких подсчетов. К началу декабря 293 сотрудника СМИ оказались под стражей, следует из доклада Комитета защиты журналистов.

По подсчетам международной организаций, больше всего арестованных журналистов в Китае — 50 человек. За ним следуют Мьянма (26), Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19). Замыкают десятку Турция (18), Эритрея (16), Россия (14), Саудовская Аравия (14) и Иран (11). В Северной Америке комитет не зафиксировал ни одного случая ареста журналистов, о странах Западной Европы в докладе не упоминается.

Зачастую против журналистов выдвигаются «антигосударственные» обвинения, отмечает комитет. Однако в 2021 году 17 сотрудников СМИ попали под стражу из-за обвинений в киберпреступлениях, что в некоторых случаях может означать преследование за любые публикации или распространение информации в интернете, говорится в докладе.

«Вот уже шестой год подряд комитет фиксирует рекордное количество заключенных в тюрьму журналистов по всему миру. Эта цифра отражает две неразрывно связанные между собой проблемы: правительства полны решимости контролировать информацию и управлять ею, и они становятся все более наглыми в своих усилиях. Сажать журналистов за репортажи о происходящих событиях — отличительная черта авторитарного режима», — заявил исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон.

Правозащитники также сообщают о 24 документально подтвержденных убийствах журналистов. Наибольшее число убийств сотрудников СМИ — четыре — в качестве мести за их работу в 2021 году пришлось на Индию. Еще один индийский журналист погиб, когда работал на акции протеста.

При этом самой опасной страной для журналистов остается Мексика, подчеркивает комитет. В 2021 году в стране трое представителей прессы были убиты за свои репортажи, по еще шести убийствам расследования продолжаются.

Читайте также

Заниматься журналистикой в России в 2021 году — безумие. А не заниматься — невозможно Мы поговорили об этом с Еленой Костюченко, Ильей Азаром, Иваном Голуновым, Ксенией Мироновой и Марией Железновой

Читайте также

Заниматься журналистикой в России в 2021 году — безумие. А не заниматься — невозможно Мы поговорили об этом с Еленой Костюченко, Ильей Азаром, Иваном Голуновым, Ксенией Мироновой и Марией Железновой

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!