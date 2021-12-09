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Директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла в возрасте 44 лет после продолжительной болезни, сообщил фонд. У нее было онкологическое заболевание, пишут «Такие дела».

Благотворительный Фонд Константина Хабенского

«Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алена посвятила последние девять лет своей жизни. Именно благодаря ей фонд стал таким — большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают», — сказано в сообщении организации.

Алена Мешкова окончила Финансовую академию при правительстве РФ. В начале 2000-х работала в медиа — продюсером на «Нашем радио» и Первом канале. Первый опыт, связанный с благотворительностью, получила в 2004 году, когда участвовала в сборе денег после нападения на школу в Беслане. Мешкова также работала в оргкомитете зимних Олимпийских игр в Сочи и в департаменте культуры Москвы, где отвечала за парки.

В 2013 году она возглавила благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Мешкова говорила, что провела перезапуск фонда, превратив его «из частной инициативы в большой системный проект».