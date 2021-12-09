Суд арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве на два миллиарда рублей

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал владельца сети «Рив Гош» и ретейлера техники «Юлмарт» Августа Мейера по делу о мошенничестве.

Мейер арестован на два месяца. Его супругу Инну Мейер, также являющуюся фигурантом дела, отправили под домашний арест.

Мейеру предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества на миллиард и 1,4 миллиарда рублей. Эти средства были получены «Юлмартом» в виде кредитов от Сбербанка на развитие бизнеса.

Meduza

Еще в 2017 году фигурантом дела о кредитах Сбербанка стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. В отношении него оно сначала расследовалось по статье о мошенничестве, а затем было переквалифицировано на причинение ущерба без признаков хищения. Сейчас, по данным «Коммерсанта», дело против Костыгина снова рассматривается по статье о мошенничестве.

Костыгин и Мейер находятся в состоянии конфликта с 2016 года. Из-за этого «Юлмарт» потерял лидирующие позиции на рынке интернет-ретейла, а с 2020 года фактически прекратил работу.

Август Мейер родился в США, получил российское гражданство и с 1999 года живет в Санкт-Петербурге.

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