Глава Instagram пообещал вернуть хронологическую ленту постов

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Instagram вернет хронологическую ленту постов. Об этом пишет Techcrunch со ссылкой на выступление главы соцсети Адама Моссери в Сенате США.

По словам Моссери, у компании пока нет четких сроков возврата хронологической ленты, однако сейчас в Instagram ориентируются на первый квартал 2022 года.

Instagram отказался от хронологической ленты в 2016 году в пользу алгоритмической выдачи, так как это увеличивало показатели вовлеченности пользователей.

Осенью 2021 года компания начала тестирование сервиса «Избранное». Предполагается, что аккаунты, добавленные туда пользователем, будут всегда показываться в ленте выше остальных.

Instagram существенно обновился за последние несколько месяцев. Соцсеть увеличила длительность видео, загружаемых в основную ленту, разрешила создавать совместные посты двум пользователям, позволила добавлять гиперссылки в сторис, а также ввела платную подписку на эксклюзивный контент.

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