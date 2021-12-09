ФСБ обвинила ютьюб-блогера Шлякова в призывах к экстремизму

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Следователи московского управления ФСБ предъявили обвинение блогеру Валентину Шлякову в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, уголовное дело связано с высказываниями Шлякова на его канале в YouTube. Мещанский суд Москвы уже отправил блогера под арест в СИЗО «Лефортово» на время предварительного расследования. По части 2 статьи 280 УК ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

На ютьюб-канал Шлякова подписаны почти 25 тысяч пользователей. Последние видео выходили там три месяца назад. По сведениям «Коммерсанта», в роликах Шлякова часто звучала непроверенная фейковая информация, например, о готовности Китая подавлять протесты в Хабаровске или смерти дочери Владимира Путина после вакцинации.

В 2005 году Шляков был судим за поджог машины, но его освободили от наказания и поместили в психиатрический стационар. Также он участвовал в телепрограмме «Давай поженимся» и создавал так называемый Комитет спасения России «по свержению антинародного режима».

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