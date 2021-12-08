Суд прекратил дело жительницы Екатеринбурга, купившей в Польше антидепрессант. Ее обвиняли в контрабанде наркотиков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы Дарьи Беляевой, которую обвиняли в приобретении и контрабанде наркотиков после покупки антидепрессанта бупропион в интернете. Об этом сообщила Znak.com адвокат Ирина Ручко.

В решении суда сказано, что следствие не получило «однозначных, неопровержимых доказательств» причастности Беляевой к преступлению.

Уголовное дело в отношении Беляевой возбудили в 2019 году после того, как она заказала в интернет-аптеке в Польше упаковку антидепрессанта. Буприон не запрещен в России и до 2016 года его продавали в российских аптеках. Когда Беляева получала посылку на почте, ее задержали. На таможне посчитали, что лекарство — производное запрещенного наркотического вещества эфедрон.

В ходе расследования Беляеву направили на экспертизу в психиатрический стационар, где врачи признали ее невменяемой. Медики решили, что женщина «не осознавала характер своих действий», когда заказывала в интернете лекарство. Комиссия судебно-психиатрических экспертов рекомендовала направить ее на амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Адвокат Ирина Ручко сообщила после решения суда, что теперь Беляева получила право на реабилитацию.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!