Суд над Алексеем Навальным попал в десятку главных событий года по версии «Одноклассников». Но информагентства сделали вид, что ничего не было

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Соцсеть «Одноклассники», как и все вокруг, подводит итоги 2021 года. «Одноклассники» опубликовали десятку главных событий, составленную на основе анализа публикаций и комментариев пользователей.

В верхней части рейтинга разместились вакцинация и пандемия, выборы в Госдуму и лесные пожары в России. Четвертое место занял суд над Алексеем Навальным и акции протеста.

Об итогах года от «Одноклассников» написали, в числе прочих, РИА Новости, ТАСС , Лента.ру, Regnum и «Прайм». Однако, обратил внимание TJournal, о Навальном все они упоминать не стали, ограничившись или топ-3 рейтинга, или перечислив все позиции кроме четвертой. «Известия» сначала написали про Навального, а затем отредактировали публикацию, оставив в ней упоминание только о тех событиях, которые заняли в рейтинге «Одноклассников» первые три места.

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