«Роскосмос» отправил на МКС первых за 12 лет космических туристов

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С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-20», на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправились двое космических туристов из Японии — предприниматель Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.

Трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-20» Роскосмос ТВ

Маэзава и Хирано стали первыми космическими туристами, которых «Роскосмос» и компания Space Adventures отправили на МКС с 2009 года. Они проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря.

Командиром экипажа, в который входят туристы, является Александр Мисуркин. По соглашению с ТАСС, он, помимо прочего, будет исполнять обязанности собственного корреспондента этого агентства на МКС.

Всего за время существования программы космического туризма, запущенной «Роскосмосом» в 2001 году, на МКС до Маэзавы и Хирано побывали семь туристов. По состоянию на 2009 год, стоимость полета на МКС для космических туристов составляла около 30 миллионов долларов.

В октябре на МКС побывали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На борту космической станции они снимали материал для художественного фильма «Вызов». Из-за кинематографистов был изменен график полетов к МКС космонавтов.

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