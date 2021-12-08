Путин отправил Меркель телеграмму в честь ее ухода с поста канцлера. Он обратился к ней на «ты» и пообещал «продолжить дружеское общение»

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с ее уходом с поста канцлера Германии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме Путин поблагодарил Меркель за «плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу» и обратился к ней на «ты».

Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение.

8 декабря в Германии к присяге был приведен новый канцлер Олаф Шольц.

Меркель была канцлером более 16 лет — с 22 ноября 2005 года (с 26 октября 2021 года она формально находилась в статусе исполняющей обязанности). По продолжительности пребывания на этом посту в новейшей истории Германии она лишь несколько дней уступила рекорду Гельмута Коля.

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