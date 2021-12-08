Петербургский El Copitas вошел в десятку лучших баров мира

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Петербургский бар El Copitas занял восьмое место в ежегодном рейтинге The Worldʼs 50 Best Bars.

В предыдущие два года заведение входило в топ-30 списка, каждый раз занимая в нем 27-е место. El Copitas посвящен мексиканской еде и выпивке, он считается так называемым секретным баром — попасть в него можно только по предварительной записи.

Из российских баров в топ-50 рейтинга также вошел московский Insider Bar. Заведение заняло 13-е место, а также удостоилось специального приза как лучший новый бар.

На вершине рейтинга лучших баров 2021 года оказался лондонский Connaught. На втором месте расположилось еще одно заведение из Лондона — Tayēr + Elementary. Замыкает тройку лидеров бар Paradiso в Барселоне.

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