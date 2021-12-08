Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц

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Депутаты Бундестага большинством голосов избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии, сообщает Der Spiegel. За него проголосовали 395 депутатов, для избрания необходимо было получить 369 голосов. Позже 8 декабря Олаф Шольц должен принести присягу.

Олаф Шольц Clemens Bilan / EPA / Scanpix / LETA

Шольц стал девятым федеральным канцлером Германии. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель, возглавлявшую правительство ФРГ в течение 16 лет.

После избрания Шольца сайт канцлера Германии сменил доменное имя с bundeskanzlerin.de на bundeskanzler.de.

Олафу Шольцу 63 года, он состоит в Социал-демократической партии Германии. Последние три года он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель. В 2011-2018 годах Шольц работал бургомистром Гамбурга.

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