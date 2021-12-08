Москвичка рассказала о гибели своего щенка из-за удара током во дворе дома. На этом же месте пострадали еще две собаки

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Во дворе московского жилого комплекса «Водный» восьмимесячного щенка добермана убило ударом тока. Об этом изданиям «360» и Mash рассказала хозяйка собаки по имени Дарья.

Щенок погиб вечером 4 декабря во время прогулки. На углу дома доберман внезапно застыл, потом отбежал на трех лапах на пару метров, упал и стал биться в конвульсиях. «Разгрыз себе переднюю левую лапу. Я пыталась ему помочь, но он мне кисть прокусил», — рассказала хозяйка.

Когда добермана доставили в ветеринарную клинику, он был уже мертв. Тело собаки отправили на экспертизу. Результаты будут готовы через месяц. Но Дарья уверена, что собака умерла от удара током. «Позже соседи сообщили, что еще две собаки на том же месте пострадали. Они выли на всю улицу, остались живы», — рассказала она.

Об этом также сообщил «Подъем» со ссылкой на неназванных жильцов ЖК «Водный». «Сначала была мысль, что это догхантеры. Но вчера и позавчера начали писать другие люди с собаками, что в одном месте животные начинают биться в конвульсиях. Померили этот участок, а там [электрическое напряжение] 60 вольт», — приводит цитату издание.

Жильцы считают, что на этом участке плохо изолированы фонарные провода. Они написали обращения в ЖКХ, мэрию Москвы, МЧС и прокуратуру. По их мнению, управляющая компания жилого комплекса допустила халатность.

Сотрудники управляющей компании провели замеры напряжения во дворе и заявили, что проблем с током нет, пишет «Подъем». Но жильцы утверждают, что замеры проводились при отключенном освещении, «когда ток не идет».

Глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что Головинская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обращения жильцов «Водного».

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