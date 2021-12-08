«Коммерсант»: владелец «Рив Гоша» Август Мейер задержан по подозрению в мошенничестве

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Владелец сети «Рив Гош» Август Мейер, его супруга и деловой партнер Инна Мейер задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве, пишет «Коммерсант».

Мейера, который также является совладельцем интернет-ретейлера «Юлмарт», и его жену подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были получены «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании.

Ранее, пишет «Коммерсант», фигурантом этого дела стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Его в 2017 году обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а затем переквалифицировали обвинение на менее тяжкую статью — причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ), теперь снова расследуют дело именно по факту мошенничества.

Супруги Мейеры пока проходят по делу в качестве подозреваемых, но в ближайшее время их статус может поменяться на обвиняемых. Мера пресечения Мейерам на момент написания новости не избиралась.

«Рив Гош» — одна из крупнейших в России сетей магазинов парфюмерии и косметики.

Август Мейер родился в США, получил российское гражданство и с 1999 года живет в Санкт-Петербурге.

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