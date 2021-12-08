Исследование Pfizer и BioNTech подтвердило, что омикрон лучше «уходит» от иммунитета, чем другие штаммы коронавируса
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Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что новый вариант омикрон хуже нейтрализуется антителами вакцинированных, чем другие штаммы коронавируса, и заявили, что три дозы вакцины Comirnaty эффективнее защищают от омикрона, чем просто полная вакцинация двумя дозами. Об этом свидетельствуют предварительные результаты лабораторных исследований, говорится в пресс-релизе биотехнологических компаний.
Исследование, описанное в пресс-релизе, позволило установить несколько фактов. Во-первых, исследователи подтвердили только что появившиеся сведения о том, что нейтрализация нового варианта омикрон антителами действительно снижается по сравнению с исходным SARS-CoV-2. Так, по их данным, для того же уровня нейтрализации вирусных частиц нового варианта нужно в среднем в 25 раз больше антител, чем для «обычного» вируса.
Во-вторых, разработчики сообщают, что третья, бустерная доза вакцины, увеличивает уровень антител (через месяц после введения) примерно в те же 25 раз. Другими словами, после третьей прививки нейтрализация достигает того же уровня, что наблюдается для исходного штамма при двукратном введении вакцины. Это косвенно подтверждается и предварительными данными, полученными независимыми исследователями из Германии.
«Хотя две дозы вакцины по-прежнему могут обеспечить защиту от тяжелого течения болезни, вызванного омикроном, из предварительных данных ясно, что защита улучшается с третьей дозой», — заявил гендиректор американской Pfizer Альбер Бурла.
В свою очередь глава немецкой BioNTech Угур Шахин отметил, что компании продолжат работать над специальной вакциной против омикрона. Производители надеются, что она будет доступна в марте 2022 года.
О появлении нового штамма коронавирса B.1.1.529 в ноябре заявили ученые из ЮАР. Предполагалось, что из-за большого количества мутаций вакцины могут быть менее эффективны против этого штамма. Предварительные данные, подтверждающих это, стали появляться только недавно.