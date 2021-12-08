Глава МВД Сербии передал Патрушеву записи прослушки семинара российских оппозиционеров, состоявшегося в Белграде

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае 2021 года передал секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде, пишет сербское издание Danas.

Запись на мероприятии, по данным издания, вело Агентство безопасности и информирования Сербии.

Патрушев, пишет Danas, поблагодарил Вулина за предоставленную информацию.

Сами участники форума отмечают, что это был обычный цикл политических лекций. «Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше», — прокомментировал это политик Владимир Кара-Мурза, один из организаторов мероприятия.

Кара-Мурза также отметил, что другой организатор мероприятия — Андрей Пивоваров — через две недели после этого был задержан и помещен под арест по обвинению в участии в деятельности «нежелательной организации».

3 декабря Вулин еще раз прилетал в Москву и встречался с Патрушевым. В ходе новой встречи он подчеркнул необходимость совместной борьбы с «цветными революциями».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!