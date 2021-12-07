В Подмосковье вожатая детского лагеря получила семь лет за убийство коллеги во время пьяной ссоры

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В городе Пушкино Московской области суд приговорил к семи годам колонии вожатую детского лагеря за убийство коллеги. Об этом сообщает прокуратура региона.

23-летняя Александра Осипова будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Убийство произошло в июне в лагере «Лесной лорд», где Осипова вместе с погибшей 20-летней коллегой проходили студенческую практику. Как установили следствие и суд, между ними возникла ссора, в ходе которой Осипова нанесла не менее 20 ударов ножом.

В момент происшествия вожатые были пьяны. Как сообщал ТАСС, ссора произошла ночью, когда дети спали; никто из них ничего не видел. Причиной конфликта, по данным агентства, стал спор о том, кто лучший вожатый.

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