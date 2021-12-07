Студенты ВШЭ получили письмо с запретом проходить практику у «иноагентов». В вузе объяснили это «ошибкой менеджера»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Высшая школа экономики (ВШЭ) отправила студентам бакалавриата по направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации» письмо с запретом проходить практику в организациях, объявленных «иностранными агентами». Об этом сообщили «Новая газета» и бывший редактор DOXA Татьяна Колобакина.

Журналисты сослались на документ, который называется «Алгоритм прохождения практики». Среди прочего, в нем говорилось, что вуз не сможет оформить студентам практику в профильных организациях, если речь идет об ИП или «иностранных агентах». На момент публикации этой заметки документ уже был отредактирован.

В ВШЭ нет запрета на прохождение практики в СМИ и организациях, объявленных «иноагентами», заявили в пресс-службе вуза. Представитель ВШЭ подтвердил, что студенты получили письмо, «содержащее неверные сведения», но подчеркнул, что это произошло по ошибке.

«Ошибка менеджера по практике, отправлявшего письмо по своей инициативе и без согласования со своим руководством, связана с неверным пониманием законодательства», — сообщила пресс-служба.

Сейчас в реестре СМИ-иностранных агентов, который ведет Минюст РФ, 103 человека и организации. Большинство из них, в том числе «Медузу», , , « », включили в этот список в 2021 году.

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