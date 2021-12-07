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Правительство России разрешило всем гражданам свободно выезжать в Финляндию на поезде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято на фоне готовящегося возобновления железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Поезда «Аллегро» начнут движение по этому маршруту 12 декабря.

При этом въезд в Финляндию для россиян по-прежнему остается ограниченным — туда могут попасть обладатели ВНЖ европейских стран и члены семей граждан Финляндии. С туристическими целями в Финляндию из России могут въехать только люди, вакцинированные признанными ВОЗ препаратами. Ни одна российская вакцина в этот список не входит.

С конца марта 2020 года россиянам было запрещено покидать страну через наземные пункты пропуска. Позже была открыта возможность наземного выезда в Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию.

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