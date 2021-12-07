Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой

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Глава крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберт Валеев совершил самоубийство. Смерть Валеева, о которой первоначально написали телеграм-каналы, подтвердила пресс-служба авиакомпании и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев — по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы», — цитирует РИА Новости комментарий пресс-службы «Аэрофлота».

Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что ему известно о гибели главы представительства «Аэрофлота», но он не располагает деталями произошедшего.

По данным Baza и Mash, Валеев покончил с собой на рабочем месте в воскресенье, 5 декабря. Mash пишет, что Валеев заранее попросил отключить камеры видеонаблюдения в офисе и оставил предсмертную записку, в которой «попрощался с семьей и обвинил в своем решении двух человек, которые хотели с помощью крымского главы разделить бюджет „Аэрофлота“».

Baza, в свою очередь, сообщает, что перед самоубийством Валеев должен был лететь в Москву, на встречу с директором департамента управления филиалами и представительствами «Аэрофлота» Геннадием Бочарниковым. По сведениям телеграм-канала, Валеев предполагал, что его собираются уволить.