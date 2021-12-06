В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием Дани Милохина. Минкультуры страны посчитало, что фестиваль «негативно скажется на молодежи»

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В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, сообщает газета «Новости Узбекистана» со ссылкой на организаторов фестиваля. Местные сервисы по продаже билетов объявили, что вернут деньги покупателям.

Мероприятие не соответствует национальному менталитету и «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи», посчитало министерство культуры страны. При этом в ведомстве отметили, что разрешение на проведение TikTok Fest выдается МВД и местными органами исполнительной власти, и переадресовали вопросы по отмене фестиваля туда.

TikTok Fest должен был пройти в ледовом комплексе Humo Arena в Ташкенте 25 декабря. На мероприятии планировали выступить российские и украинские блогеры и музыканты — Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров.

Как отмечает « », власти Узбекистана критикуют местных тиктокеров, а за съемку видео блогеров штрафовали или отправляли под административный арест. Так, в апреле снявших фейковый свадебный ритуал в метро Ташкента оштрафовали на 980 тысяч сумов (93 доллара), а в мае двум жителям Самарканда дали 15 суток ареста за видео у памятника тюркскому поэту Алишеру Навои.

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