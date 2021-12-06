В Мьянме свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы

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Суд в Мьянме приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего государственного советника страны, 76-летнюю , задержанную после военного переворота, сообщает CNN.

Ее признали виновной в подстрекательстве и нарушении антиковидных ограничений. Представитель правительства, контролируемого военными, сообщил AFP, что по каждому пункту обвинений Аун Сан Су Чжи получила по два года лишения свободы.

Бывший президент Мьянмы, 70-летний Вин Мьин, отстраненный от власти после переворота, также приговорен к четырем годам лишения свободы.

Аун Сан Су Чжи уже предъявили еще несколько обвинений, общий срок заключения по которым может составить более 100 лет. Ей, как и бывшему президенту Мьянмы, планируют предъявить новые обвинения.

Аун Сан Су Чжи с 2016 года фактически возглавляла правительство Мьянмы как государственный советник. 1 февраля 2021 года ее задержали после государственного переворота, организованного военными.

После переворота в Мьянме начались протесты против военной хунты. На их фоне новые власти практически полностью запретили в стране интернет. После переворота в стране погибли около 1300 человек, еще 10 тысяч человек задержали.

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