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Композитор и аранжировщик Олег Эмиров умер в возрасте 51 года. О его смерти сообщается в фейсбуке группы «Колибри», с которой он сотрудничал много лет.

У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек.

По сведениям «Петербургского дневника», у Эмирова были проблемы с сердцем.

Помимо работы с «Колибри», Олег Эмиров сотрудничал с группами Tequilajazzz и «Сплин», был сооснователем Optimystica Orchestra, а также композитором и саунд-продюсером телеканала НТВ.