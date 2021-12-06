«Слово „бог“ писать запретили». Перформанс «God, Moscow» в «ГЭС-2» перевели на русский как «Без названия»

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На экспозиции в московском Доме культуры «ГЭС-2» перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона под названием «God, Moscow» перевели в поясняющей табличке на русский язык как «Без названия». На это, как пишет , обратила внимание участница Pussy Riot Мария Алехина.

«На вопрос, почему „god“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „бог“ писать запретили», — рассказала она в сторис своего инстаграма.

Алехина также продемонстрировала фрагмент перформанса, который, по ее словам, состоит из того, что художник на протяжении шести часов вместе с оркестром «распевает „печаль победит счастье“ и распивает шампанское».

Пресс-служба «ГЭС-2» пока не комментировала различия в переводе перформанса.

«ГЭС-2» — новое культурное пространство на Болотной набережной в Москве, открывшееся для широкой публики 4 декабря. Инвестором проекта выступил миллиардер Леонид Михельсон. Помимо перформанса Рагнара Кьяртанссона, сейчас в «ГЭС-2» можно увидеть выставку «В Москву! В Москву! В Москву!» и программу «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях».

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