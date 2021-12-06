«Слово „бог“ писать запретили». Перформанс «God, Moscow» в «ГЭС-2» перевели на русский как «Без названия»
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На экспозиции в московском Доме культуры «ГЭС-2» перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона под названием «God, Moscow» перевели в поясняющей табличке на русский язык как «Без названия». На это, как пишет «Медиазона», обратила внимание участница Pussy Riot Мария Алехина.
«На вопрос, почему „god“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „бог“ писать запретили», — рассказала она в сторис своего инстаграма.
Алехина также продемонстрировала фрагмент перформанса, который, по ее словам, состоит из того, что художник на протяжении шести часов вместе с оркестром «распевает „печаль победит счастье“ и распивает шампанское».
Пресс-служба «ГЭС-2» пока не комментировала различия в переводе перформанса.
«ГЭС-2» — новое культурное пространство на Болотной набережной в Москве, открывшееся для широкой публики 4 декабря. Инвестором проекта выступил миллиардер Леонид Михельсон. Помимо перформанса Рагнара Кьяртанссона, сейчас в «ГЭС-2» можно увидеть выставку «В Москву! В Москву! В Москву!» и программу «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях».